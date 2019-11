Décès de Colette Senghor : Macky Sall rend hommage à la « femme de l‘ombre du Président poète »

Le président de la République Macky Sall rendu hommage à Colette Senghor, la veuve du premier Président sénégalais, décédée lundi en France, à l'âge de 94 ans. « J'ai appris avec émotion le rappel à Dieu de Madame Colette Senghor, épouse de feu le Président Léopold Sédar Senghor. Je rends hommage à la 1ère Première Dame du Sénégal, femme discrète et femme de l‘ombre du Président poète », écrit le chef de l’Etat sur twetter.



Il a par ailleurs présenté à la famille et aux proches de la défunte ses « condoléances attristées » ainsi que celles de la nation.



Colette Hubert Senghor est née le 20 novembre 1925 à Mouzay, dans la Meuse, avait épousé, le 18 octobre 1957, Léopold Sedar Senghor et a été par la suite Première dame du Sénégal durant les vingt ans de règne du président poète.

