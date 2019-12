Décès de Doudou Yaye Katy: le témoignage du promoteur Alioune Petit Mbaye Dans un post sur sa page Facebook, le promoteur de lutte Alioune Petit Mbaye a fait un vibrant témoignage sur Alioune Badara Mbaye dit Doudou Seck. Décédé ce vendredi, Doudou Yaye Katy est un griot très connu dans le milieu de la lutte.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2019 à 15:44 commentaire(s)|

Je viens d’apprendre avec beaucoup de tristesse, le rappel à Dieu de mon frère, mon ami et mon Sopé, Alioune Badara Mbaye dit Doudou Seck.

Que le bon Dieu, dans Sa grande Miséricorde, lui ouvre les portes du Paradis.



Il a su nous enseigner les grandes vertus que sont la fraternité réelle et la fidélité sincère.



On se vouait un respect et une considération sans feinte et sans commune mesure.



Il va me manquer le frère, L’Artiste.



Adieu!

