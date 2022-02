Décès de El Hadji Malick Sy : Les condoléances du Port Autonome de Dakar Faisant suite à la triste nouvelle partageant la mort de El Hadji Malick Sy, le Port Autonome de Dakar a eu la tristesse de confirmer le décès de Elhadji Malick Sy Souris, son ancien Président du Conseil d’administration et Ancien Ministre du Sénégal. Voici les hommages et condoléances du Port Autonome de Dakar, présentées par son Directeur général, Aboubacar Sédikh Bèye:

Figure reconnue du monde du Football et ancien Inspecteur des impôts et Domaines de classe exceptionnelle, Elhadji Malick Sy Souris était un homme courtois et chaleureux. Tous les acteurs portuaires qui l’ont côtoyé, garderont en mémoire son sourire et sa rigueur.



Le Conseil d’administration exprime sa grande reconnaissance pour avoir toujours mené les travaux avec détermination, autorité, sérénité et impartialité, ce qui lui a valu le respect de tous.



Ses analyses qui donnaient à réfléchir, le jugement très sûr dont il faisait preuve et sa capacité à obtenir l’unanimité dans toutes les circonstances, ont également été loués par tous les administrateurs. Par son affabilité, son esprit de coopération et sa franchise, il a créé un climat de dialogue fondé sur la confiance et a ainsi permis au Conseil d’administration, de mener ses travaux à bien.



Au nom du CA et en mon nom personnel, j’adresse à sa famille et au monde du sport, mes condoléances les plus attristées.











Aboubacar Sédikh Bèye

Directeur Général PAD



