Décès de El Hadji Malick Sy "Souris" : Les condoléances de l'ancien PM Cheikhe Hadjibou Soumaré

Je viens d'apprendre avec tristesse le rappel à Dieu du doyen El Hadji Malick Sy « Souris ».



Nous savons tous que la vie n'est pas éternelle, mais quand c'est l'un des nôtres qui a servi avec courage et désintéressement son pays qui s'en va, c'est une véritable déchirure.



Je présente mes condoléances à sa famille éplorée, ses amis et au monde du sport.



Je m'incline devant sa mémoire et prie pour le repos de son âme.



Cheikhe Hadjibou Soumaré

Ancien Premier Ministre