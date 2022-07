Décès de Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye : La presse sénégalaise perd une de ses premières femmes journalistes, spécialiste de la communication Une triste nouvelle qui tombe pour la presse sénégalaise ! Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye, née en 1952, est décédée le dimanche 3 juillet 2022. Elle est une des premières journalistes femmes sénégalaises et spécialiste de la communication , avec un parcours atypique entre le Sénégal et le Québec.

Née en 1952, son enfance est marquée par les soubresauts de la période de fin de la colonisation française et de mise en place d’un nouvel État.



Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye effectue des études de philosophie à l’université de Dakar et, passionnée par les arts, commence à contribuer à des journaux comme critique d’art, notamment dans le journal "Dakar-Matin", puis à travailler comme journaliste, profession alors fortement masculine au Sénégal.



En 1970, le quotidien "Dakar-Matin" devient "Le Soleil". En 1976, elle est renvoyée du journal pour des positions contraires à la ligne éditoriale du journal. C’est l’époque du parti unique, puis d’un nombre très restreint de partis autorisés. Les autres organisations politiques sont illégales et doivent agir clandestinement



De retour à Dakar en 2002, elle a enseigné au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI), une école de journalisme créée dans les années 1960 avec l'aide de l'UNESCO et rattachée à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En 2005, elle est la première femme à prendre la direction du CESTI, de 2005 à 2011.



A sa famille, à ses parents et à ses proches, le Groupe Leral présente ses condoléances les plus attristées. Par la Grâce de DIEU, que la Terre lui soit légère.













Avec Wikipédia

