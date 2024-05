Décès de Gaston Mbengue : Le Parti socialiste annule sa réunion d’évaluation…

La disparition de Gaston Mbengue avant-hier, a occasionné quelques perturbations dans l’agenda de sa sœur et secrétaire générale du Parti socialiste.



Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam et Cie, qui devaient tenir une réunion d’évaluation des élections hier, ne l’ont pas fait, constate "Rewmi".



La 2e réunion des membres de la commission électorale du Comité central prévue hier à 16 heures, à la Maison du Parti socialiste Léopold Sédar Senghor, a été reportée à demain, samedi.



Elle doit se tenir, en application de la décision du Secrétariat exécutif national, de tenir un séminaire sur l’évaluation de l’élection présidentielle et les perspectives. Ils vont discuter des préparatifs, des TDR notamment, avant le grand séminaire, précise "Rewmi".