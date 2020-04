Décès de Hiba Thiam : la garde-à-vue des suspects prolongée, la consommation de drogue confirmée "Libération" lève un autre coin du voile sur l’affaire du décès de Hiba Thiam. Le journal révèle, en effet, que de la drogue a été bel et bien consommée lors de la fameuse soirée aux Almadies.

Alya, la copine de Dame Amar, a, en effet, révélé aux enquêteurs de la Brigade de recherches, qu’on lui aurait proposé de «la poudre blanche». Refusant de dire qui lui avait fait cette proposition, elle a soutenu avoir refusé, mais a indiqué que Hiba Thiam était en train d’en prendre à ce moment.



Par ailleurs, le journal révèle que les enquêteurs ont effectué deux perquisitions, hier, au Garden park, où Hiba Thiam est morte et chez Amadou Niane, le seul de la bande qui n’était pas à la soirée, mais qui est soupçonné d’avoir organisé la fuite de son ami Dame Amar, même s’il l’a nié.



La garde-à-vue de Dame Amar, sa copine Alya, Diadia Tall, Louty Ba, Poupette, «Nekh » et Amadou Niane a été prolongée, hier, alors que les résultats de l’autopsie réalisée sur le corps d’Hiba Thiam, sont toujours attendus, indique encore le journal.



