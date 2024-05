Décès de Ibrahima Sy : Thierno Madani perd un fidèle ami Bes Bi - Ibrahima Sy est parti. Ce fidèle ami de la famille oumarienne, est décédé ce dimanche matin à Dakar. Thierno Madani Tall a rendu hommage à un compagnon qui a été au service de l’œuvre et de l’héritage de Cheikh Oumar Al Foutiyou. Thierno Madani Tall a perdu ce dimanche un de ses plus proches compagnons en la personne de Ibrahima Sy, décédé à Dakar.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2024 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

Il y avait foule au Rawda pour la prière mortuaire dirigée par le Serviteur de la famille omarienne qui, dans un saisissant témoignage, a retracé le parcours de l’homme dont la probité et l’intégrité ont été reconnues et saluées par divers orateurs.



Ce qui frappait chez lui, c’était la discrétion qui confinait même à l’effacement en dépit d’une remarquable carrière de haut fonctionnaire ayant servi avec compétence. Ces qualités lui ont valu la réputation de fidélité et de loyauté, deux valeurs presque difficilement conciliables de nos jours.



Sa foi aidant, il s’est très vite distingué dans sa relation à la famille omarienne. Au point d’être investi d’une confiance jamais remise en cause tant par Thierno Mountaga Tall, défunt Khalife de Cheikh Oumar Al Foutiyou, que par l’actuel guide religieux, Thierno Madani, très affecté par la disparition de cet ami proche qui a accompli des tâches grandioses sous son magistère.



En outre, Ibrahima Sy fut dépêché en France pour préparer le rapatriement d’ouvrages et de reliques appartenant à Cheikh Oumar, l’illustre résistant. Infatigable, il a travaillé d’arrache-pied pour le retour des œuvres du saint homme.



Puis, il enchaînait d’autres missions d’égal intérêt pour la communauté, ce qui le rapprochait davantage de Thierno Madani devenu entretemps Khalife de sa branche paternelle. Leur proximité ira en se consolidant, s’élargissant même lorsque la décision fut prise de reconstruire la Grande Mosquée omarienne sise au Rawda, sur la Corniche. Thierno Madani atteste que «Ibrahima Sy a assumé de lourdes tâches avec efficacité, discrétion et une touchante humilité qui ont rehaussé son prestige social auprès des fidèles».



L’ancien Premier ministre Amadou Ba et l’ancien président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse lui ont rendu hommage lorsqu’il fut tour à tour leur collaborateur. Ils retiennent de lui «la connaissance intime des rouages de l’Etat, l’intelligence des situations et la parfaite maîtrise des dossiers» qui lui étaient confiés à un moment ou à un autre.



«Une bonne partie des travaux de l’actuelle Grande Mosquée en cours de finition porte une trace de sa réelle volonté et de son inlassable détermination», dira Thierno Madani en guise d’hommage à Ibrahima Sy.



Thierno Madani a exprimé sa «fierté» et surtout sa «satisfaction» d’avoir eu cet attachant homme comme compagnon, quatre décennies durant. Aussitôt la prière mortuaire achevée, le convoi s’ébranlait pour le Fouta pour son inhumation dans son cher village de Diandioly.



