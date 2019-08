Décès de Jawara : Les condoléances de Macky Sall à son « frère » Adama Barrow

Le Président de la République Macky Sall a présenté ses « condoléances émues » à son « frère » Président Adama Barrow et au peuple frère de Gambie suite au rappel à Dieu de Dawda Kairaba Jawara, premier Président de la République de Gambie indépendante.





« C’est avec peine que j’ai appris la disparition de Sir Dawda Kairaba Jawara, premier Président de la République de Gambie indépendante. Mes condoléances émues et celles de la nation à mon frère Président Adama Barrow et au peuple frère de Gambie », a posté sur Facebook le président Macky Sall.

