Décès de Lamine Koïta: Un des 5 policiers accusés, identifié Les 5 policiers accusés du décès de Lamine Koita ont été auditionnés, selon L’AS. Un d’entre eux, le chauffeur du véhicule le jour des faits, a été identifié par des témoins, selon la même source. Lors d’une conférence de presse sur cette affaire, samedi, le procureur de Fatick, qui a ouvert une information judiciaire, avait déclaré qu’il y a des accusations de sévices corporelles sur la victime à l’encontre des cinq policiers, accusés d’avoir «maltraité et battu à mort» le jeune Koita. Les mis en cause ont, toutefois, nié les faits, selon le journal

