Décès de Lamine Koïta : la famille du défunt déchire le certificat de genre de mort

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020

La famille de Lamine Koïta n’est pas convaincue des conclusions servies par le médecin légiste dans le certificat de genre. Ce dernier selon la RFM, estime que le décès du jeune conducteur de moto-taxi est naturel. La famille reste persuadée que son fils a été assassiné par la police. Et, elle ne compte pas ainsi baisser les bras. En plus des actions devant la justice, la famille du défunt « Jakartamen » compte saisir les organisations de défenses des droits de l’homme pour tirer cette affaire au clair.

Agé de 26 ans, Lamine Koïta, a perdu la vie lundi dernier à l’hôpital de Fatick où il avait été admis pour des soins. Quelques heures auparavant, il avait été interpelé par la police pour faits présumés de détention de chanvre indien. Pour la famille et les amis du féfunt, il n’y a aucun doute que la police est derrière son décès.



