Décès de Maguette Thiam du PIT : l’hommage du Pr Mary Teuw Niane à un homme généreux et grand vulgarisateur de la science Le professeur agrégé de mathématiques Monsieur Maguette Thiam est décédé.

Il fut un grand frère, un camarade et un ami.

Maguette Thiam fut un homme généreux et grand vulgarisateur de la science et de la technologie.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2024 à 11:12

Il a encouragé beaucoup de jeunes chercheurs dans tous les domaines de la connaissance à poursuivre leurs études, à progresser dans leurs recherches.



Il fut cette personne affable que des hommes et des femmes de tous horizons venaient consulter, solliciter son entregent.



Maguette, comme nous l’appelions, faisait parti des Sénégalais qui ont dédié leur vie à la patrie.



Il subit les foudres du régime socialiste. De l’Université de Dakar, il fut exilé au lycée Djignabo de Ziguinchor puis il fut transféré au lycée Van Vollenhoven de Dakar avant enfin d’être ramené à l’Université de Dakar.



Maguette Thiam était curieux, un touche à tout.



Ses élèves, ses étudiants et ses collègues le regretteront.



Je présente mes sincères condoléances à Diatou et à toute sa famille et à ses camarades.



Je prie Dieu qu’Il l’accueille dans Son Meilleur Paradis.



Professeur Mary Teuw Niane



