Décès de Mamadou Diop : Pape Diop salue un combattant inlassable pour la modernisation de la Ville de Dakar

« C’est avec une réelle tristesse que je viens d’apprendre la nouvelle du décès, ce lundi, de l’ancien maire de Dakar Mamadou DIOP.



Je saisis cette douloureuse occasion pour saluer la mémoire d’un combattant inlassable pour la modernisation de la Ville de Dakar, et rendre hommage à l’Homme d’Etat. Homme politique farouche, il a sacrifié sa vie à cette cause dont il a fini par devenir un emblème vivant, en faisant le choix, avec opiniâtreté et pugnacité, d’un combat qui lui vaut l’estime de notre peuple, mais aussi la considération au sein de la classe politique sénégalaise.



En diverses occasions, j'ai pu rencontrer et collaborer avec l’homme Monsieur Mamadou DIOP et admirer sa détermination ardente. Au delà de la collaboration, il y avait des relations de fraternité entre nous.



Je saisis l’occasion pour adresser mes condoléances à la famille de Mamadou DIOP, si durement éprouvée, aux dakarois et au peuple sénégalais. »







Papa DIOP, Président de la

Convergence Libérale Démocratique Bokk GIS-GIS