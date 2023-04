Décès de Mame Less Camara : La levée du corps et son enterrement décalés à demain, dimanche C’est une triste nouvelle qui touche au-delà de la presse, du Sénégal, le monde la communication. Mame Less Camara, le journaliste et formateur au Cesti, nous a quittés tôt ce matin. Sur décision famiale, la levée du corps et son enterrement sont décalés à demain, dimanche.

Rédigé par leral.net le Samedi 29 Avril 2023 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

Un de ses fils avait annoncé que la levée du corps de son défunt père, était programmé à 16 h, à l’hôpital Principal de Dakar, où il était interné pour une maladie, suivie de son enterrement à Yoff.



Une large partie de ses proches, hors de Dakar, ayant appris la triste nouvelle et tenant à assister à ces moments ultimes, la famille a pris la sage décision de décaler de quelques heures la cérémonie religieuse.



Finalement, il est retenu que la levée du corps aura lieu le dimanche à 10 heures, suivie de son enterrement à Yoff. Par la Grâce de DIEU que le paradis Firdawsi soit sa nouvelle destination. Repos en paix Grand-frère !





MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook