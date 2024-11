Décès de Mouhamadou Moustapha Bâ : « Le Sénégal perd un patriote, dont l'héritage restera gravé dans nos mémoires », Souleymane Ndiaye

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le décès de Mouhamadou Moustapha Bâ, ancien Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, un grand serviteur de l’État, qui a consacré sa vie au service du pays. Son engagement, son intégrité et son amour pour le pays, ont durablement marqué notre nation.



Le Sénégal perd un patriote, dont l'héritage restera gravé dans nos mémoires.



À sa famille, ses proches et ses collaborateurs, je présente mes sincères condoléances. Que son âme repose en paix.