Décès de Moustapha Ba: Les hommages de Bassirou Diomaye, Macky, Amadou Ba et Makhtar Diop convergent vers l’ancien ministre de l’économie Le Témoin- L’onde de choc du décès de Mamadou Moustapha Ba s’est ressentie au niveau des plus hautes autorités du pays. Le président Bassirou Diomaye Faye dira avoir appris avec tristesse le décès de l’ancien argentier de l’Etat.

« J’apprends avec tristesse le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances et du Budget du Sénégal. Mes pensées accompagnent sa famille et ses proches dans cette épreuve. Qu’ALLAH SWT lui fasse miséricorde » dira le chef de l’Etat.



Son prédécesseur ne sera pas en reste. « Je suis très peiné d’apprendre le décès de Mamadou Moustapha Ba, ancien Ministre. Notre pays perd un illustre fils, d’une grande probité morale, un cadre émérite, aux qualités professionnelles, humaines et intellectuelles exceptionnelles. Avec mes condoléances émues, j’exprime ma profonde compassion à sa famille éplorée. Puisse ALLAH lui accorder Sa grâce et Son paradis » indiqué le président Macky Sall.



Son dernier Premier ministre a aussi affiché sa consternation. « J’ai appris avec consternation le rappel à Dieu de Mamadou Moustapha Ba, ancien ministre des Finances de la République du Sénégal.

« Notre pays perd un cadre de haut niveau, un serviteur loyal de l’État et un citoyen exemplaire. Moustapha a été un de mes meilleurs collaborateurs alors que j’étais ministre de l’Économie et des Finances. Il fait partie de l’équipe qui a produit, avec un dévouement patriotique, le Plan Sénégal émergent. Plus qu’un collaborateur, Moustapha fut mon frère et ami, un conseiller avisé et un expert confirmé des finances publiques. J’ai décidé ainsi de suspendre toutes les activités de cette journée pour entrer en contact avec sa famille à qui je présente mes condoléances émues ainsi qu’à toute la nation sénégalaise » a indiqué Amadou BA Président de la coalition Jamm Ak Njariñ



Sur le même registre des hommages suite à la disparition de Mamadou Moustapha Ba, on peut retenir celui du directeur général de la Société financière internationale de la Banque mondiale, Makhtar Diop. Ce dernier a rendu un vibrant hommage à l’ancien ministre des Finances et du Budget, Moustapha Ba.



« C’est avec une profonde tristesse que j’apprendsle décès de Moustapha Ba, ancien ministre des Finances du Sénégal. Ayant eu l’honneur de travailler avec lui, j’ai pu mesurer l’étendue de ses qualités professionnelles et humaines. Dans mes fonctions d’ancien Ministre, il a été un collaborateur exceptionnel, et en tant que Ministre, un interlocuteur connu pour ses qualités techniques et son leadership. Il laisse une empreinte indélébile sur tous ceux qui l’ont côtoyé.



Grand sportif, « Bosquier » laisse également un vide auprès des amateurs du ballon rond. Parti trop tôt, nous prions pour le repos de son âme», a témoigné l’ancien ministre de l’Économie et des Finances sous le régime de Wade



