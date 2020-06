Décès de Nafissatou Sow, mère de Aminata Touré dite Mimi: condoléances et témoignages sur les bonnes relations de Macky Sall avec la famille Aminata Touré dite Mimi, ancien Premier ministre et actuelle présidente du Conseil économique social et environnemental (CESE), a reçu hier le chef de l'État à son domicile.

Le chef de l’Etat venu présenter ses condoléances à Mimi Touré, suite au rappel à Dieu de sa mère, Nafissatou Sow, en a profité pour magnifier les relations qui les unissent.



Il a rappelé son compagnonnage avec Aminata Touré pour la préservation du pays depuis 2011, mais a aussi indiqué que la défunte fut aussi sa mère qui lui prodiguait de bons conseils.



Au nom de la famille, Madieyna Diouf a remercié le chef de l'État, magnifiant les relations qu'il entretient avec Aminata Touré. Cette dernière a remercié son hôte pour la spontanéité de son geste, qui atteste des relations fraternelles qui les lient.



