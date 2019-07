Décès de Ousmane Tanor Dieng: Ousmane Sonko présente ses condoléances à Macky Sall et au peuple sénégalais

Le leader du parti Pastef, Ousmane Sonko s’est joint au concert d’hommages et de présentations de condoléances suite au décès d’Ousmane Tanor Dieng.



« En mon nom, ceux de mon parti et de notre coalition, je présente nos plus sincères condoléances au peuple sénégalais et à Monsieur Macky Sall, qui, avec le rappel à Dieu de Monsieur Ousmane Tanor Dieng, a perdu un allié et un collaborateur. Nous invoquons la miséricorde et le pardon divins sur l'âme du disparu », dit-il à travers une publication sur sa page Facebook.

