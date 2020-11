Décès de Pape Bouba Diop: sur chaise roulante depuis deux ans, il devait être rapatrié au Sénégal cette semaine Atteint de la maladie de charcot et en chaise roulante depuis deux (2) ans, l'ancien international, Pape Bouba Diop devait être rapatrié cette semaine au Sénégal, auprès des siens.

Dans la force de l'âge, à 42 ans, Pape Bouba Diop était sur chaise roulante, atteint de la maladie de charcot, qui attaque les neurones et affaiblit les muscles, jusqu'à la paralysie. Et la perte de voix.



C'est cette situation qui a prévalu qu'un rapatriement fut envisagé cette semaine, avec la diligence de son compère en équipe nationale, par ailleurs Ambassadeur itinérant de Macky Sall.



Il s'agit de El Hadji Diouf qui avait fait les démarches pour son transfert avec l'avion médicalisé de Macky Sall. Pape Bouba Diop devait être rapatrié cette semaine, mais Dieu en a décidé autrement. L'Observateur raconte ses derniers instants à Lens, en France, avec son épouse et ses deux enfants.



