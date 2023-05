Décès de Pape Demba Ndiaye : Macky Sall salue la mémoire d’un « homme ayant marqué le théâtre »

Le chef de l’Etat Macky Sall a salué, vendredi, la mémoire du comédien sénégalais Pape Demba Ndiaye « Lam », parlant d’un « homme affable qui a marqué le théâtre » sénégalais, nous apprend l'Aps.



Le comédien, membre fondateur de la troupe « Diamoney Tey », est décédé, jeudi, à Dakar des suites d’une courte maladie, selon ses proches.



« Je salue la mémoire de l’artiste comédien Pape Demba Ndiaye dit Lam, membre originel de Diamoney Tey. Un homme affable qui a marqué le théâtre et le cinéma sénégalais, par son jeu d’acteur inégalable », a dit le président de la République sur ses comptes sociaux.



« Le Sénégal perd un formateur hors pair et un pilier de la transmission des savoirs du 7e art », a poursuivi le chef de l’Etat.



Pape Demba Ndiaye « Lam » est comédien et metteur en scène. Il était membre actif de l’Association des artistes comédiens du théâtre sénégalais (Arcots).



« Tu as marqué la scène artistique théâtrale sénégalaise. Tu étais talentueux et professionnel », a témoigné Pr. Massamba Guèye, chercheur, conteur, poète et critique littéraire.