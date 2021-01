Décès de Serigne Atou Diagne: Les condoléances de Cheikh Ahmed Saloum Dieng à la Direction Hizbut Tarkhiya et à sa famille Cheikh Ahmed Saloum Dieng, président du Forum islamique pour la paix a présenté, hier, ses condoléances à la famille du regretté Atou Diagne et à la Direction du Hizbut Tarkhiya. Atou Diagne le représentant de cette association religieuse, Dahira, plus précisément, a quitté ce bas monde il y a une semaine. Les témoignages et prières ont convergé vers ce modèle d’un talibé mouride qui a délaissé les « futilités mondaines» pour le rayonnement mondial du mouridisme, la voie Tracée par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Khadimoul Rassoul.

