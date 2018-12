Décès de Sidy Lamine Niasse: Macky Sall chez Ahmed Khalifa Niasse

Rédigé par leral.net le Lundi 10 Décembre 2018 à 17:03 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall est annoncé cette après-midi chez Ahmed Khalifa Niasse, frère du défunt, pour présenter ses condoléances à la famille de Sidy Lamine Niasse, décédé mardi dernier.



D'après des informations de Seneweb, le chef de l'État va présenter "les condoléances de la nation".



À noter que l'absence du gouvernement à l'inhumation du défunt PDG du groupe Wal fadjri, à Léona Niassène, avait intrigué plus d'un.



Mais, c'est hier que le Premier ministre, Mahammed Dionne, s'est rendu chez Sidy Lamine Niasse à Sacré Coeur.



Pour dire donc que des annonces sont attendues, surtout concernant l'avenir du groupe de presse Wal fadjri, lors de l'entrevue entre Macky Sall et le grand frère de feu Sidy Lamine Niasse.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos