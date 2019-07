Décès de Tanor Dieng: Le témoignage émouvant d'Abdoul Mbaye La classe politique de tous bords confondus, commencent à rendre hommage à Ousmane Tanor. C’est ainsi que l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye rend hommage à Ousmane Tanor Dieng.



« Nous apprenons avec douleur, la disparition de Ousmane Tanor Dieng. Il me rappelait souvent sa collaboration avec le juge Keba Mbaye au sein des délégations sénégalaises auprès de la Commission des droits de l’homme. Il s’est longtemps mis au service de son pays. Puisse-t-il en recevoir récompense dans l’au-delà. Nous adressons nos condoléances les plus attristées à sa famille, aux membres de son parti ainsi qu’à ses collaborateurs au sein de l’institution qu’il dirigeait », a-t-il écrit sur Facebook.



