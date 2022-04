Décès de Thierno Birahim Ndao: Le Chef de l’Etat a présenté les condoléances de la Nation

Le Chef de l’Etat a présenté les condoléances de la Nation à la famille et aux proches de Thierno Birahim NDAO, arraché à notre affection.



Thierno Birahim NDAO, fût un Administrateur civil hors pair et un grand serviteur de l’Etat ;Membre du Conseil de l’Ordre national du Lion, ancien Gouverneur de région etancien Maire de Kaffrine, son engagement et son dévouement à la République, l’érigent en référence pour les générations actuelles et futures.