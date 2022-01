Décès de l’honorable député Hamady Gadiaga : la Diaspora perd un fervent défenseur

Il vivait en Belgique jusqu'à son élection comme député de la Diaspora. Il était un éminent membre de la Communauté Sénégalaise vivant en Belgique.



« Fervent Talibé Mouride, Hamady Gadiaga accueillait pendant des années Feu Serigne Mourtada Mbacké Khadimou Rassoul lors de ses visites en Europe de l'Est. Un engagement qu'il a maintenu aux côtés de Sertigne Mame Mor Mbacké Mourtada. », témoigne un nos confrères



Député très engagé pour son pays, il a toujours défendu la diaspora à l'hémicycle. Il a été inhumé à Touba.



A sa famille, ses amis et ses proches Leral exprime sa compassion et prie pour le repos de son âme. Par la Grâce de DIEU que Firdawsi soit sa nouvelle destinée.