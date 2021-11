Décès de la comédienne Thiaba Thiès

Samedi 13 Novembre 2021

Le théâtre Sénégalais vient de perdre une comédienne qu’on ne présente plus au public sénégalais.



Thiaba Thiès a quitté ce bas monde cet après-midi, des suites d’une maladie qui l’avait alitée depuis des mois. Au moment où nous écrivons ces lignes, la tristesse et l’émoi envahissent la maison mortuaire.





