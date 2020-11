Décès de la mère de Me Nafissatou Diop Cissé: La cérémonie du quarantième jour prévu ce vendredi Alors que le cœur de ses proches est toujours meurtri, son rappel à DIEU encore ressenti par sa famille, le temps aussi, insensible, suit toujours son chemin. Ce vendredi sera le quarantième jour du décès de Mme Aminata Sow, mère Me Nafissatou Diop Cissé.

Selon des sources proches de la famille, une cérémonie de prières est prévue pour la défunte. Elle se tiendra ce vendredi 20 novembre 2020 à la Sicap Sacré-Cœur 3, Villa 92-20, chez la défunte.



Il y est prévu dans la matinée et au courant de la journée, un récital du Saint Coran, suivi de la lecture des Khassaids.



A sa famille et ses poches, Leral.net renouvelle sa compassion et prie pour le repos éternel de la défunte. Par la Grâce de DIEU que le Paradis soit sa nouvelle demeure pour l’éternité.



