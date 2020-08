Décès du Khalife de Médina Baye: Macky Sall présente ses condoléances à la Nation et rend hommage au saint homme

Rédigé par leral.net le Lundi 3 Août 2020 à 09:37

Le Président Macky Sall a présenté ses condoléances à la Nation suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass, khalife général de Médina Baye. Il lui a également rendu hommage.



" J’ai appris avec tristesse le rappel à Dieu de Cheikh Ahmed Tidiane Niass, khalife général de Médina Baye. Je rends hommage à un saint homme, un bâtisseur et une grande figure de la Fayda Tijania. À tous les musulmans, je présente, au nom de la Nation, mes condoléances émues ", à écrit le chef de l'Etat.











