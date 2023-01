Décès du député de la diaspora, Gora Ndoye : Les condoléances de Ousmane Sonko à la famille du défunt

Les témoignages sont unanimes sur les qualités du défunt député Gora Ndoye, responsable de Pastef. Selon Ousmane Sonko, le défunt était un homme d’une dimension exceptionnelle, qui avait fini de faire corps avec le projet que Pastef porte pour le Sénégal et l’Afrique.



A en croire le maire de Ziguinchor, Gora Ndoye est parti sur la pointe des pieds, laissant l’Asie et le Moyen-Orient, le parti et la coalition, l’Assemblée nationale, et surtout sa famille, orphelins d’une valeur sûre et inestimable. Ousmane Sonko présente ses condoléances les plus attristées à sa famille et au peuple sénégalais.