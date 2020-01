Décès du journaliste Ibrahima Diakhaby: Le touchant témoignage d'Ousmane Sonko Le journaliste Ibrahima Diakhaby du Groupe Futurs médias, décédé, hier jeudi, était un ami et un collaborateur de l’opposant Ousmane Sonko. Lorsque ce dernier débutait dans la politique, c’est lui qui coordonnait ses activités politiques, notamment dans la presse. Et le leader de Pastef a tenu à lui rendre hommage sur sa page facebook.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2020 à 14:51 | | 0 commentaire(s)|

Inna liLlahi wa inna Ileyhi radjihouna



C’EST AVEC UN IMMENSE REGRET

que nous venons d'apprendre le décès d’Ibrahima Diakhaby, journaliste au quotidien l'observateur du groupe futur médias.



Le frère Ibrahima Diakhaby qui nous a beaucoup accompagné, depuis nos débuts politiques, en tant que chargé des relations avec la presse, a toujours dignement représenté sa corporation à travers son professionnalisme et son engagement.



A sa famille éplorée, à la grande famille journalistique, et à l'ensemble de la population sénégalaise, nous présentons nos condoléances attristées.



Allahoumaghfirlahou warhamhou

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos