Décès du journaliste Yves Antonio Ogoula Le journaliste Yves Antonio Ogoula est décédé ce vendredi, d’après une information de la Tfm. Il a été journaliste au Groupe futurs médias (Gfm). Il était âgé de 44 ans.

PressAfrik et Leral présente leurs condoléances à toute sa famille et à la presse en général.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Décembre 2018 à 08:17 | | 0 commentaire(s)|



