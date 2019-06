Décès du manager de Gouye Gui: Qui pour remplacer Mor Fadam?

Le Roi du Simpi, Gouye Gui est orphelin de son parrain et manager, Mor Fadam. Ce dernier a rendu l’âme mardi dernier dés suites d’une crise cardiaque. Depuis deux saisons, le lutteur avait décidé que l’ancien lutteur soit son manager pour protéger ses intérêts auprès du CNG et des promoteurs.



Reste à savoir qui prendra le témoin du défunt manager.

