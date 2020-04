Décès du marabout de Louga : le premier cas communautaire avait refusé de le citer parmi ses contacts, la psychose grandit Le cas 30, le marabout décédé à Louga dernièrement aurait peut être pu être sauvé. Si le premier cas communautaire détecté dans la zone avait donné son nom parmi les gens qu’il avait rencontrés avant d’être testé positif. Ce qu’il avait refusé de faire selon la Rfm, qui ajoute le malade n’a donné cette information qu’après le décès du marabout, affirmant qu’il l’avait bel et bien rencontré.

Par ailleurs, souligne la même source, la psychose règne toujours à Louga, puisque le marabout s’est rendu à l’hôpital de Louga à 3 reprises, les 16, 18 et 21 avril, jour de son décès. Il a ainsi été en contact avec plusieurs malades de l’hôpital surtout qu’il a été déplacé de la salle 7 à la salle 4. En plus, tradipraticien de son état, il était en contact avec plusieurs et enfants qui sollicitaient ses services

Dans tous les cas, 138 personnes suspectées d’avoir été en contact avec lui, sont toujours en quarantaine et 18 tests sont attendus dont 3 concernent le personnel de santé, selon la même source.



