Décès en plein marché d’un homme à Mbacké: Les examens effectués sur la victime sont revenus négatifs

Jeudi 14 Mai 2020

L’homme qui avait perdu la vie hier au marché de Mbacké et dont le décès avait suscité la panique, n’a pas le coronavirus. En effet, les examens effectués sur le corps de la victime sont revenus négatifs. Ses proches isolés ont tous été libérés.



Pour rappel, l’homme a perdu la vie en plein marché, hier, à Mbacké. Il est tombé et a rendu l’âme sur le coup. Ce qui a suscité la panique dans ce contexte de coronavirus. Les sapeurs-pompiers de Touba avaient enfilé leurs équipements de protection individuelle pour enlever le corps. Le Service d’hygiène avait également procédé à la désinfection des lieux.



