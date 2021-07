Décès fréquents d’agents des forces de sécurité : La LSDH interpelle les ministres de l’Intérieur et de la Justice La Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) a demandé aux ministres de l’Intérieur et de la Justice de diligenter des enquêtes rigoureuses pour traquer, arrêter et traduire devant les juridictions les auteurs de ces actes inqualifiables à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité.

Car la Ligue Sénégalaise des Droits de l’Homme (LSDH) est fortement préoccupée par la récurrence des décès d’agents des forces de défense et de sécurité et de la Douane au Sénégal.



L’organisation cite les cas du policier Lat Ndiaye percuté à Rufisque par de jeunes garçons qui avaient forcé un barrage de contrôle en fin mai, celui de Samba Biaye percuté dans la nuit du 17 au juillet à Mbour par un conducteur qui est toujours en fuite, et récemment le cas du douanier Léon Youga Faye tué par balles à Rosso Sénégal.



