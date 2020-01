Décharge de Mbeubeuss: Abdou Karim Fofana annonce plusieurs mesures conservatoires Le ministre en charge de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana s’est rendu, hier à Malika, pour s’enquérir de la situation de la décharge de Mbeubeuss et échanger avec les populations. Il a annoncé plusieurs mesures conservatoires pour prendre en charge les préoccupations des population, en attendant le déroulement du programme de l’Etat, qui aboutira à la mise en place d’une industrie de transformation des déchets à Mbeubeuss d’ici 4 ans.

« Nous avons prévu plusieurs mesures conservatoires dont la mise en place d’un poste de police à Mbeubeuss, l’éloignement des enfants de la décharge, l’interdiction de l’enfumage des pneus et la mise à disposition des camions-citernes pour éteindre les feux volontairement mis à la décharge », a listé, entre autres, le ministre Abdou Karim Fofana.



Plusieurs manifestations ont eu dans la zone de Malika pour réclamer la fermeture de la décharge de Mbeubeuss.



