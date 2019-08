Décharge de Mbeubeuss: La police arrête deux récupérateurs, détenteurs d'armes à poing et de cartouches de calibre 32

Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019 à 19:01 | | 0 commentaire(s)|

La décharge de Mbeubeuss ne semble pas servir que de dépotoir d’ordures. Puisque la police de Malika y a arrêté deux récupérateurs d’ordures ménagères, qui travaillent dans cette décharge. Ainsi, les policiers ont opéré une perquisition au domicile de l’un d’entre eux et ont mis la main sur un revolver de couleur argentée. Il s’agit d’un fusil artisanal, une arme à poing non approvisionnée, trois cartouches de calibre 32, deux haches et trois couteaux.



Les policiers en civil, informés de la détention illégale d’une arme à feu par un récuoérateureur à Mbeubeuss, ont lancé une chasse à l’homme. Après une infiltration des travailleurs de la décharge, ils ont réussi à mettre la main sur deux des travailleurs.



Interrogé sur la collecte d’armes, l’un des deux interpelés déclare avoir l’intention de s’en servir pour juste se défendre des chiens enragés errants qui élisent domicile à la décharge de Mbeubeuss.



Malgré les perquisitions effectuées chez les deux mis en cause, le revolver n’a pas été retrouvé par les policiers.













Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos