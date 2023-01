Déchue de son poste de député : Aminata Touré contre-attaque et réaffirme son engagement à combattre...

Aminata Touré a été déchue ce mardi, de son poste de député. Une décision qui, selon elle, est dictée par Macky Sall. L’ancien PM vient réagir sur Twitter.



« Je viens d’apprendre mon exclusion de l’Assemblée nationale par Macky Sall, en totale violation de la loi. Je reste plus que jamais déterminée à poursuivre mon combat pour l’enracinement de la Démocratie sénégalaise et contre sa tentative de 3e mandat, moralement et juridiquement inacceptable », peste Aminata Touré sur Twitter.



A retenir que la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) avait écrit au président de l’Assemblée, le 9 octobre 2022, pour lui exprimer sa volonté de se retirer du groupe parlementaire de la majorité, pour devenir une députée non-inscrite.