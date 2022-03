Décision de Macky Sall pour la fête de l’indépendance : pas de défilé cette année A cause des travaux du projet de Bus Rapid Transit (BRT) au niveau des intersections menant au boulevard du Général De Gaulle, à Dakar, le traditionnel défilé militaire célébrant l’anniversaire de l’accession de notre pays à l’indépendance n’aura pas lieu cette année.

En lieu et place, une prise d’armes validée par le chef d’état-major général des armées (Cemga) sera organisée le 04 avril prochain à la place de l’Indépendance, rapporte « Le Témoin ». Selon le journal, le thème de cette année est : « Forces de défense et de sécurité, et résilience nationale ».



A rappeler qu’en 2021, le défilé ne s’était pas tenue. Cette décision a été prise par la nécessité de se conformer aux mesures édictées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus.

Senenews.com



