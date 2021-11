Déclaration après 20 mois de fermeture: Serigne Mbaye Sy Mansour «officialise» la réouverture des lieux de culte Sa sortie était très attendue dans ce sens. Dans une déclaration publique hier, mardi 16 novembre 2021, le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a ordonné la réouverture des lieux de culte de la cité religieuse de Tivaouane. Ce, après vingt mois de fermeture à cause de la pandémie de Covid-19. Une décision motivée par l’annonce des médecins de la baisse des cas de contamination au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Novembre 2021 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

20 mois après leur fermeture ainsi que ceux de tout le reste du pays, le 20 mars 2020, à cause de la prévalence du coronavirus qui gagnait du terrain au Sénégal, les lieux de culte de la cité religieuse de Tivaouane ont rouvert leurs portes aux fidèles musulmans pour les cinq (5) prières quotidiennes et autres actes de dévotion. Le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour en a décidé ainsi, après avoir recueilli les avis des spécialistes en santé sur la baisse continue des cas de contamination à la Covid-19 au Sénégal.



Dans une déclaration rendue publique hier, mardi 16 novembre 2021, le guide religieux lance : « Nous avons décidé de rouvrir les mosquées. A l’instant même, toute personne qui le désire, peut aller prier dans les mosquées ». Mieux, cette décision est entrée en vigueur dès sa notification aux fidèles, hier mardi. Toutefois, il recommande la désinfection des lieux de culte. « Il faut tout désinfecter, avant d’accueillir les fidèles, pour éviter la circulation du virus. »



Répondant aux réactions et autres commentaires sur le maintien des lieux de culte de Tivaouane toujours fermés, malgré la réouverture de plusieurs autres un peu partout, le Khalife général des Tidianes de confie ceci : « Ce n’était pas un ordre de fermer les mosquées, mais quelque chose qu’on devait faire ensemble pour nous protéger du virus. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la fermeture des mosquées. Mais prier, c’est suivre la voie de Dieu. Se protéger aussi, c’est suivre la voie de Dieu », a déclaré Serigne Babacar Sy Mansour.



Le Khalife général des Tidianes précisera que cette décision est le fruit d’une concertation permanente avec le personnel et les spécialistes de la santé. « Nous nous sommes renseignés auprès des médecins, qui nous ont dit que la situation de la pandémie est en baisse, mais cette baisse ne veut pas dire que c’est fini. Nous n’avons pas mis en cause les instructions des médecins, mais nous avons toujours continué à discuter avec eux », clarifie-t-il.



Par ailleurs, Serigne Babacar Sy Mansour a invité les fidèles à aller se faire vacciner. « Les médecins ont fait un appel pourur les vaccins. Il faut que les populations aillent se faire vacciner. Les vaccins ne sont pas un médicament. Mais ils peuvent nous protéger contre la maladie », conseille le guide religieux.









Sud quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos