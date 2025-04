Déclaration de la CAVE : Macky Sall cauchemar d'un pouvoir jaloux et violent! Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Avril 2025 à 19:49 | | 0 commentaire(s)|

Les propos lunaires et ubuesques du Président Bassirou Diomaye Faye (PBDF) lors de sa dernière sortie médiatique, sont révélateurs de la grave crise de Direction qui handicape, lourdement, notre pays.

Sans retenue aucune, de manière discourtoise, peu amène et étrangère à l' élégance Républicaine dont tous ses prédécesseurs ont fait montre à la tête de l'État, PBDF s'est embourbé dans les méandres de l'ineptie et de l'abjection!

A la limite du parjure institutionnel, les propos rances et méphitiques du PBDF ont ému la majorité de nos Compatriotes !!

Dans une colère feinte, factice et artificielle, témoignant de son incapacité à répondre correctement aux rares questions " difficiles" à lui posées, le Président de la République s'est complu à proférer des menaces de poussin et à user d'un discours malsain à l'endroit de son prédécesseur : le Président Macky Sall !

Subodorant que ce dernier faisait des " choses louches " dans " les coulisses ", Bass Ngoundou a déshonoré sa Charge!

Sans aucune once de preuve, sans même une toute petite allusion à un fait, un tout petit fait, corroborant ses dires, le Président Faye a tenté d'inoculer dans les consciences citoyennes et populaires, une dose de salissure sur le nom du Président Macky Sall !! C'est ce même dilettantisme primaire, cette même légèreté, que l'on retrouve dans sa salve agressive contre la Justice !!!

Pourtant, c'est la nouvelle " Bajen" de MOS ( M.Ousmane Sonko) qui a, le plus, exprimé le désarroi du pouvoir face à Macky Sall !!

En effet, l'accession du Président Macky Sall au Conseil d’Administration de la Fondation MO Brahim, a donné l’urticaire à Adja Mimi Rouba Touré, frustrée comme toujours , par son statut, son parcours dans la vie, dont la haine et la rancœur relèvent, désormais , de l’obsession pathologique! Insignifiante au plan international ,là où ses nouveaux amis ont des insuffisances criantes , elle vit, doublement mal , le prestige , le Leadership et le rayonnement international du Président Macky Sall qui ne cesse de prendre de l’ampleur sur tous les continents et à tous les niveaux!!

Adja Mimi Rouba Touré qui dit, aujourd’hui ,avoir pensé à un "poisson d’avril",semble avoir épuisé les qualificatifs haineux du réel, pour chercher du côté du virtuel et devenir un " Poison d'Avril"!!!!

Il est de notoriété que la parole excessive est une manière inconsciente de chercher à exister aux yeux des autres, à prouver sa pseudo valeur ou à attirer l'attention!

Toutefois, cet excès dans la vulgarité , rappelle ce que disait déjà Talleyrand:

" tout ce qui est excessif,

est insignifiant."

Cela se vérifie avec elle, qui ne tire de cette posture funeste , que mépris et dégoût. Et, surtout que tous ceux qui en entendent parler, se bouchent le nez et les oreilles!!

Certainement, nos Compatriotes qui ont un minimum de mémoire ,voient l’étalage à l’infini, de son ingratitude à l'égard de son bienfaiteur, le Président Macky Sall qui, lui ,reste calme, digne et engrange le rendement de sa stature internationale!



Profondément nanti dune haute culture politique ,il a en mémoire, les brillants propis d’Alexandre Dumas :

"il est des services si grands, qu’on ne peut les payer que par l’ingratitude! "



En plus trivial et populaire ,

Adja Mimi Rouba Touré doit se rappeler une belle sentence du plus profond de nos terroirs:

Le plus bavard des perroquets peut s’accorder une minute de silence !!



La CAVE



Cellule d'Appui à la Veille Stratégique de l'APR





