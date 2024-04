Déclaration de patrimoine: Le bluff de Mansour Faye !

L’autre jour, Mansour Faye, l’ancien tout puissant ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, s’est rendu à l’Office national de lutte contre corruption et la fraude (Ofnac). Sans doute pour montrer qu’il n’a ni une villa de plus sur le sol sénégalais, ni versé un million ou un milliard de plus dans son compte bancaire depuis l’accession de son beau-frère Macky Sall à la magistrature suprême.



En faisant une déclaration de patrimoine, le ministre sortant veut prouver qu’il ne s’est pas s'enrichi d'une manière illicite durant ces douze dernières années. Vraiment l’ancien ministre Mansour Faye prend les Sénégalais pour des demeurés voire des idiots. Pensez-vous un instant que Mansour Faye est si honnête, si pauvre au point d’étaler tout son vrai patrimoine immobilier composé de propriétés bâties et non bâties, de comptes bancaires, de l’argent liquide etc. Sans oublier les biens et autres richesses prêtés à ses enfants et épouses. Mais Mansour Faye « koumou yapp » !



En tout cas, « Le Témoin » quotidien reste convaincu que Mansour Faye ne fait que du bluff. Souhaitons que les nouvelles autorités ne vont pas tomber dans ce piège. Car il faudra bien que les nouvelles autorités essayent de voir les conditions nébuleuses dans lesquelles la SDE a été éjectée du marché de l’eau au profit la Sen’Eau !



