Déclaration de patrimoine : Le silence intriguant de l’Ofnac !

L’Ofnac a récemment fait une sortie pour indiquer que sur les 35 ministres, un seul n’a pas fait sa déclaration de patrimoine. En réalité, ce sont 18 ministres qui ont fait leur déclaration, les autres l’ayant fait d’entrée lorsqu’ils avaient été nommés. Là n’est peut-être pas le problème. Ce que Seynabou Ndiaye Diakhaté n’a pas dit, c’est que les anciens ministres doivent aussi faire leur déclaration.



Et c’est là que commence la mission de l’Ofnac justement. Qu’en est-il alors de tous les anciens ministres devenus Pca, Mbagnick Ndiaye, Mary Teuw Niane, de l’ancien Dg de la Poste Ciré Dia, de l’ancien Dg de la Lonase Amadou Samba Kane, d’Aliou Sall maire de Guédiawaye qui était Dg de la Cdc ? La loi fait donc obligation aux ministres mais aussi à ceux qui sont ordonnateurs d’un budget de plus d’un milliard. L’Ofnac doit éclairer la lanterne des Sénégalais. N’est-ce pas Birahim Seck ?

L'As

