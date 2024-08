Déclaration de patrimoine du président de la République : ce que Mamadou Diop Decroix, en pense… Mamadou Diop Decroix, Secrétaire général du parti And Jëf/Parti africain pour la démocratie et le socialisme (AJ/PADS) et membre de la Coalition « Diomaye Président », a commenté la récente publication de la déclaration de patrimoine du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Selon Diop Decroix, l'actuel chef de l'État se distingue de son prédécesseur, Macky Sall, en termes de richesse.

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Août 2024 à 19:27 | | 0 commentaire(s)|

En effet, contrairement à Macky Sall, qui avait déclaré plusieurs milliards de francs CFA lors de sa prise de fonction le 25 mars 2012, Diomaye ne possède pas de grandes fortunes.



Selon Le Quotidien c’était lors de son passage dans l'émission "Point de vue" diffusée sur RTS1, où Mamadou Diop Decroix a souligné : « Je n’ai pas été surpris, Diomaye n’a pas d’argent. Contrairement à 2012 où le Président Macky Sall, lors de sa déclaration de patrimoine, avait publié plusieurs milliards de francs CFA. »



Il a ajouté : « Diomaye n’a pas d’argent, et c’est ce que je retiens de sa déclaration de patrimoine. »



Diop Decroix a également fait remarquer que, bien que Diomaye travaille aux Impôts et Domaines, un secteur où nombreux sont ceux qui s'enrichissent, ce dernier ne fait pas partie des nantis.



« Il n’est pas riche et tel qu’il se comporte, je ne pense pas qu’il ait des rapports avec les biens matériels comme on le constate en général dans ce pays… » a-t-il ajouté.



La déclaration de patrimoine de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, publiée dans le Journal Officiel de la République du Sénégal lors de l'édition spéciale du 25 juillet 2024, comprend une maison de 200 mètres carrés, un véhicule Ford et plusieurs terrains. Le Président perçoit un salaire mensuel de 4,8 millions de francs CFA. Cette publication, conforme aux exigences constitutionnelles, présente en détail les avoirs et engagements financiers du chef de l'État. Rappelle le journal



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook