Déclassement de la bande des filaos : le décret attaqué en justice Comme prévu, des organisation de la société civile et de jeunesse ont attaqué en justice le décret n°2021-701 portant déclassement de 150 hectares de la bande des filaos.

Cette requête a été déposée, hier, devant la Cour suprême par les coordonnateurs du Forum civil/Guédiawaye, de l’Action jeunesse et environnement (Aje), de Jeunes volontaires pour l’environnement ((Jve) et du collectif “Aar Sunu Littoral”, contre l’Etat du Sénégal. Dans leur recours, ils dénoncent un excès de pouvoir du chef de l’Etat.



Au mois de juin dernier, par décret cité supra, le chef de l’Etat, Macky Sall, avait procédé au déclassement des 150 hectares de la bande de filaos de Guédiawaye. La décision avait été mal accueillie par les populations de Guédiawaye.

