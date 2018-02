Déconfiture à la LD : Le silence assourdissant du Jallarbiste Abdoulaye Bathily

La crise à la Ligue Démocratique (LD) est allée crescendo. Le feu, qui couvait jusqu’ici, a fini par se transformer en brasier en complète ignition. 19 responsables, dont l’ancien Secrétaire général du parti, Mamadou Ndoye, ont été suspendus. Une décision aussitôt rejetée par ces derniers qui se réclament de la « LD Debout ». La bataille, à fleurets mouchetés au début, est maintenant frontalement engagée de part et d’autre.

Mais face à cette crise, il est quelqu’un qui s’est emmuré dans un silence assourdissant : Abdoulaye Bathily ! L’ancien Secrétaire général de la LD regarde sans broncher ce qui se passe dans ce parti qu’il a dirigé depuis des décennies. Cette posture traduit-elle une indifférence de sa part ? Loin s’en faut. Selon nos sources, Bathily a adopté cette posture pour éviter de gêner l’une quelconque des parties. Une attitude pas très commode. Cependant, son souhait dans son tréfonds, c’est de voir la LD retrouver son unité. Ce qui ne sera pas une sinécure car la césure est très profonde. La pomme de discorde se résume à la poursuite ou pas du compagnonnage avec le Président Macky Sall au sein de la coalition « Benno Bokk Yaakaar ». Et quand on connaît les bonnes relations qu’entretiennent Macky et Bathily, on devine aisément le dilemme cornélien qui habite l’ancien Secrétaire général de la LD, tiraillé entre la sauvegarde de l’unité de son parti et le maintien de son compagnonnage avec le président de la République.



Amadou DIOUF (ANNews)