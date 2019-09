Décongestion des prisons : Mamadou Saliou Sow annonce une batterie de mesures Le secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Justice chargé de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance vient de démarrer ce vendredi 20 septembre un séjour de deux jours dans la capitale du Fouladou.



Dès son arrivée à Kolda, Mamadou Saliou Sow et sa délégation ont effectué une visite de terrain à la maison d’arrêt et de correction. Ceci pour s’enquérir des conditions de détention des prisonniers et aussi du personnel pénitentiaire.



Sur place M SOW a pu constater « les nombreux efforts déployés pour améliorer les conditions de séjour des pensionnaires dans cet établissement pénitentiaire ».

Toutefois l’entretien effectué avec les détenus et les personnel lui ont permis de recueillir des doléances. Des doléances qui tournent autour des besoins en équipement, sans oublier l’épineuse question du surpeuplement de l’établissement.

En effet la MAC de Kolda compte actuellement 349 pensionnaires dont 147 prévenus et 202 condamnés. On dénombre 62 étrangers, 8 mineurs et 10 femmes. La prison de Kolda est surpeuplée. Ce qui oblige la direction de confier des détenus à d'autres établissements pénitenciers comme Vélingara ou Sédhiou pour décongestionner cet établissement.



C’est pourquoi le Secrétaire d’Etat met sur la table une batterie de mesures pour inverser cette tendance constatée dans bons nombre de prisons du pays.

Parmi ces mesures, on peut noter : « la modification du code pénal et du code de procédure pénale pour instituer le bracelet électronique. Cet outil va permettre aux détenus qui sont condamnés à des peines minimales de rester à la maison ou d’être en résidence surveillée ». Il y a aussi « les travaux d’intérêt général pour ceux-là qui n’ont pas commis d’infractions majeures. Ils peuvent ainsi être conduits dans des centres ou des institutions pour travailler. Des réformes vont être entreprises également pour éviter les longues détentions », a énumérer Mamadou Saliou Sow entre autres mesures pouvant aider à décongestionner les prisons sénégalaises.

