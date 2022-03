Décoration: Makhtar Diop élevé au rang de Commandeur dans l’Ordre national du Lion

Le président de la République, Macky Sall a élevé, ce jeudi, Makhtar Diop, Directeur général de la Société Financière Internationale (IFC), au rang de Commandeur dans l'Ordre national du Lion.



Cette décoration récompense son action en tant que Ministre en 2000 et 2001. Mais, aussi son travail au sein des institutions internationales, et notamment, la Banque mondiale.



Makhtar Diop, décoré, est en visite au Sénégal cette semaine, pour témoigner de l’engagement d’IFC envers le programme de développement du pays, le Plan Sénégal Émergent (PSE) et réaffirmer son soutien au secteur privé sénégalais, moteur de création d’emplois et de croissance économique.