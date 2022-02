Décoration des "Lions" et de leur encadrement: Les 52 membres de la délégation décorés à titre d’Officiers de l’Ordre national du Mérite et de l’Ordre national du Lion

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Février 2022

Le président de la République, Macky Sall a décoré les Lions et les membres de l’encadrement à titre d’Officiers de l’Ordre national du Méritre et de l’Ordre national du Lion. Une des plus hautes distinctions de la République du Sénégal.



Ainsi, El Hadji Ousseynou Diouf, Aliou Cissé, Augustin Senghor, Matar Bâ, Lamine Diatta, entre autres, ont été bénéficiaires, pour services rendus à la République.



Ousmane Wade