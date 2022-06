Décoré de la médaille d’honneur de la gendarmerie Dg Moustapha Ba, un modèle d’engagement, de loyauté et de dévouement Le directeur général du Budget, Moustapha Ba, a été décoré ce vendredi de la Médaille d’honneur de la Gendarmerie par le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, le général de brigade Moussa Fall. Ce brillant cadre des finances du pays, l’homme qui est à la base de toute l’orchestration budgétaire du Sénégal, a reçu cette distinction en même temps que deux autres hauts cadres notamment Abdoulaye Fall, Trésorier général du Trésor, et Oumar Diallo chef du Département Maintenance-distribution de la Senelec

Lors de la cérémonie, le général Moussa Fall a indiqué que, pour la Gendarmerie, c’est un honneur de distinguer ces trois hommes qui ont chacun dans son domaine précis affiché une totale disponibilité à toutes les requêtes des forces de défense et de sécurité. Surtout pour la Gendarmerie.



« Cet esprit républicain des décorés a permis le rayonnement de notre institution. La Médaille d’honneur de la Gendarmerie nationale décernée au nom de son excellence M. Le Président de la République chef suprême des Armées est une grandeur symbolique. Elle exprime notre reconnaissance aux récipiendaires pour leur disponibilité, leur détermination et leur investissement unanimement reconnu. Des félicitations distinguées à vos collaborateurs. Votre bel esprit vous a valu toujours succès, félicitations, mais surtout la confiance renouvelée des pouvoirs publics » a déclaré le patron de la maréchaussée.



Le Général Moussa Fall a ajouté que son ambition est de diversifier la collaboration entre la Gendarmerie et les services des récipiendaires et aussi de développer des rapports plus étroits dans un esprit républicain.



. En effet, Moustapha Ba est apprécié pour sa compétence remarquable au service uniquement du pays, un sentiment largement partagé au sein des couloirs du ministère des Finances et du Budget.



Au 4ème étage de ce grand bâtiment, les collaborateurs vouent à leur Dg, un immense respect parce que l’homme est un bourreau du travail, mais surtout d’une générosité légendaire. Le tout dans une discrétion remarquable.



Un des plus proches collaborateurs de Moustapha Ba, Barka Sarr, le chef de la Division Finances et Logistique, confie note que « le DG est un modèle d’engagement, de loyauté et de dévouement. Il incarne en sa personne toutes les qualités intrinsèques d’un grand commis de l’Etat.



De par ma position, je puis mesurer à sa juste valeur toute l’estime, le respect et la reconnaissance que lui témoignent les hautes autorités du département. Sans compter l’amour que lui porte l’ensemble du personnel de la DGB, du chauffeur au Directeur. Cette haute distinction vient couronner un parcours exceptionnel, un comportement exemplaire, un modèle à magnifier…



Au premier chef, je suis honoré plus que quiconque car j'ai l'honneur de le côtoyer tous les jours et d'apprendre chaque jour de lui en tant que technicien émérite du Budget mais surtout en tant que guide car son leadership s'étend au-delà du ministère des Finances pour déteindre sur sa famille biologique, sa famille du Prytanée militaire et ses concitoyens. Moustapha " Bosquier" – Ndlr, l’homme fut un excellent footballeur qui pouvait bien être un Sadio Mané de son temps — est un bourreau de travail en plus d’être d’une humilité et d’une courtoisie exquises.



Son ascension professionnelle est le fruit de son engagement au travail bien fait qui lui a permis de gravir bien des échelons. Toute sa vie est dédiée au travail et à l'aide aux personnes qui le sollicitent » témoigne Barka Sarr, le chef de la division Finances et Logistique de la Direction générale du Budget.



Bref, Moustapha Bâ est assurément un modèle de haut fonctionnaire à citer en exemple aux autres cadres de l’administration mais aussi aux étudiants de l’ENA et des grandes écoles de finances.

Le Témoin



